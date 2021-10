Covid-19 : le variant Delta augmenterait le risque de réinfection

Le risque de réinfection au Covid-19 est quasiment deux fois plus élevé à cause du variant Delta. C'est ce qu'a dévoilé le nouveau rapport de l'Office for National Statistics, l'institut officiel britannique de statistiques, mercredi 6 octobre, même si l'étude précise que le risque est encore faible.

Selon les nouvelles données récoltées par l'institut officiel britannique de statistique, et relayées par BFM TV, sur 20.262 personnes suivies entre le 2 juillet 2020 et le 25 septembre 2021, 296 cas de réinfection ont été observés pendant cette période. Les experts ont également fait le lien entre la recrudescence de réinfections au Covid-19 et la période qui commence à partir du 17 mai 2021, date à laquelle le variant Delta est apparu au Royaume-Uni.