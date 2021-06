Covid-19 : le variant indien pourrait multiplier les risques d'hospitalisation

Ce même rapport conclu également que le variant indien semble être lié à un risque accru d'hospitalisations en comparaison au variant anglais qui avait fait jusqu’à 1 296 morts quotidiens au Royaume-Uni. En effet, une analyse de 38.805 séquences du virus ont révélé que le variant indien était associé à un risque d’hospitalisation 2,61 plus élevé dans les 14 jours après la date de l’échantillon, que son homologue anglais. Ces chiffres tiendraient compte de facteurs tels que l'âge, le sexe, l'origine ethnique, la zone de résidence et le statut vaccinal.

"Bien que seul un petit nombre de cas finissent à l'hôpital, la proportion est environ deux fois plus élevée pour les cas Delta que pour les cas Alpha en Angleterre et Écosse", a déclaré le professeur Adam Finn, de l'Université de Bristol et membre du comité mixte sur la vaccination et l’immunisation. "Le nombre de cas est encore faible, mais si cette tendance se poursuit et que le nombre de cas continue d'augmenter rapidement, cela indiquerait qu'un plus grand nombre de personnes sont sérieusement affectées, car ce variant continuera de remplacer la variante alpha au cours des prochaines semaines", a-t-il ajouté.