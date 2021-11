Covid-19 : le variant Omicron "ne change pas notre stratégie à moyen terme", affirme Olivier Véran

Potentiellement plus contagieux, sa capacité de résistance à la vaccination reste encore incertaine. "Les scientifiques me disent qu'il faut encore dix jours pour en savoir plus sur la question de la sensibilité d'Omicron au vaccin", précise Olivier Véran. En attendant, la France agit comme si ce variant "était potentiellement dangereux", poursuit-il, répétant que "dès qu'il y a un cas suspect de variant Omicron, nous isolons la personne et nous procédons à un séquençage, des tests poussés". Selon lui, entre 6000 et 12.000 séquençages sont réalisés chaque semaine.