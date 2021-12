Covid-19 : Omicron envoie davantage d'enfants à l'hôpital aux États-Unis, sans être plus grave

JEUNESSE - La hausse du nombre d'enfants hospitalisés aux États-Unis pour cause de Covid-19 a atteint son niveau le plus haut depuis le début de la pandémie. La plupart d'entre eux sont non-vaccinés.

Les enfants plus exposés au Covid-19 avec Omicron ? Touchés par une nouvelle vague épidémique, impulsée par ce variant plus contagieux, les États-Unis voient les hospitalisations pédiatriques se multiplier. En une semaine, à la toute fin décembre, 378 nouvelles hospitalisations ont été recensées en moyenne dans le pays chez les moins de 18 ans, soit une augmentation de 66 % par rapport à la semaine précédente, attestent les derniers chiffres publiés par les Centres de prévention et de lutte contre les maladies (CDC). Il s'agit d'un chiffre record, dépassant le précédent pic observé en septembre, durant la vague liée à Delta. En revanche, la proportion de cas graves chez les mineurs reste bien moins élevée que pour les autres tranches d'âge.

Plus de cas graves car plus de contaminations

Cette dynamique semble liée à l'explosion récente des cas chez les jeunes, environ 200.000 enfants ayant été testés positifs au virus lors de la semaine du 23 décembre selon les chiffres de l'American Academy of Pediatrics. Cela représente une augmentation de 50% par rapport au nombre de cas hebdomadaires recensés au début du mois chez cette catégorie de la population américaine. "Nous voyons des nombres record de cas d'enfants diagnostiqués positifs au Covid-19 durant cette vague d'Omicron", a confirmé Jim Versalovic, de l'hôpital pour enfants du Texas à Houston, le plus grand du pays. Quelque 50 enfants y sont actuellement hospitalisés, un nombre qui a plus que quadruplé depuis la semaine dernière, a-t-il précisé. Pour la plupart des scientifiques, l'explication de ce plus fort impact chez les enfants est, au moins en partie, mécaniquement liée à la poussée générale de l'épidémie dans le pays. "Davantage d'enfants sont infectés par ce virus hautement transmissible, et avec cela, il y aura naturellement davantage d'hospitalisations d'enfants", a d'ailleurs affirmé mercredi le Dr Anthony Fauci, conseiller de la Maison Blanche sur la crise sanitaire, lors d'un point presse.

Plusieurs autres explications

Il faut également tenir compte d'un autre facteur : de nombreux enfants se rendent à l'hôpital à cause d'autres virus en circulation et être diagnostiqués positifs au Covid-19 au passage. D'où la nécessité de différencier, au moins dans une certaine mesure, les enfants se trouvant à l'hôpital "avec" le Covid-19, de ceux "à cause" du virus. En clair, certains jeunes patients sont hospitalisés pour d'autres raisons que celles liées aux symptômes du Covid-19, quand bien même ils y seraient positifs. Par ailleurs, les taux de vaccination sont bien plus bas chez les plus mineurs que dans les autres tranches dans la population. Fin décembre, moins de 15% des 5-11 ans et un peu plus de 50% des 12-17 ans avaient ainsi complété leur schéma vaccinal. Or la plupart des patients n'ont pas reçu leurs injections. "Nos adolescents hospitalisés sont quasiment exclusivement non vaccinés", témoigne Jim Versalovic.

"Une plus grande proportion de cas modérés"

Toutefois, l'heure est plutôt à l'optimisme malgré une conjoncture de prime abord défavorable. "À partir de ce que nous pouvons voir aujourd'hui, Omicron ne cause pas d'infections plus sévères", souligne le médecin texan. "On dirait que nous avons affaire à une plus grande proportion de cas modérés", lance-t-il même. Anthony Fauci se montre, lui, plus mesuré : "la conclusion finale sur le niveau de gravité (d'Omicron) chez les enfants reste à déterminer" mais les premières observations scientifiques donnent de l'épaisseur à l'hypothèse d'un variant à la sévérité moindre. "Même si un petit pourcentage d'enfants développe un cas grave, un petit pourcentage d'un grand nombre donne un grand nombre", tempère, avec gravité, le pédiatre Henry Bernstein. Et c'est "une réelle inquiétude", martèle-t-il.

Il ne faut pas non plus oublier les potentiels Covid long, dont on connaît encore mal les conséquences, ou les cas graves de syndrome inflammatoire multisystémique pédiatrique (PIMS), que cause le virus.

M.G avec AFP Twitter

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.