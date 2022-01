Covid-19 : Omicron "reste un virus dangereux", prévient l'OMS

Les symptômes du variant Omicron, moins sévères que Delta, en particulier pour les personnes totalement vaccinées et qui ont eu une dose de rappel, incitent certains à y voir désormais une maladie bénigne. Mais, "plus de transmission, cela veut dire plus d'hospitalisation, plus de morts, plus de gens qui ne peuvent pas travailler, y compris des enseignants et des personnels de santé, et plus de risques qu'un autre variant émerge qui sera encore plus transmissible et plus mortel qu'Omicron", a mis en garde ce mercredi le patron de l'Organisation mondiale de la santé Tedros Adhanom Ghebreyesus.