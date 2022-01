Les autorités argentines ont-elles reconnu la présence de graphène dans le vaccin anti-Covid ?

La publication sur le sujet cite le dossier " IF-2021-120912800-APN-DECBR#ANMAT". Comme le montre l'acronyme en fin d'intitulé, le document est issu de l'Administration nationale des médicaments, de l'alimentation et de la technologie médicale (ANMAT), l'équivalent de l'agence nationale du médicament, en Argentine. Issu d'une enquête préliminaire, rendue publique le 13 décembre 2021 à Buenos Aires, ce document est disponible en ligne sur le site de l'ANMAT.

Or, on y retrouve exactement le fichier mis en capture d'écran dans la publication. On y lit que les considérations portent sur un lot du vaccin AstraZeneca. Et, comme souligné en rouge par l'internaute, on découvre "qu'en ce qui concerne la composition du vaccin en question (…) le graphène fait partie des composants de celle-ci". De quoi venir confirmer les craintes des militants anti-vaccin, qui assurent depuis plusieurs mois que les laboratoires utilisent ce produit. À l'instar de ceux qui affirmaient à tort, en juillet dernier, qu'une "étude" menée par chercheurs espagnols aurait démontré que l'oxyde de graphène se cachait dans les flacons des doses de Pfizer.