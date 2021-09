Covid-19 : les autotests réguliers à l’école, la solution pour éviter de fermer des classes ?

Si aucun rebond épidémique n’est perceptible depuis la rentrée des classes, la vigilance reste de mise en milieu scolaire, où une part importante d'élèves n'est pas vaccinée. Dans un dernier avis transmis au gouvernement le 13 septembre et relayé par Le Monde, le Conseil scientifique fait du dépistage un moyen efficace pour contrôler la circulation du virus et éviter au maximum la fermeture de classes en cas de contamination.

Pour étayer ses arguments, il s’appuie sur plusieurs études réalisées au cours de l’été, visant à préparer la reprise des cours durant la quatrième vague de l’épidémie. L’une d’elles, menée par l’Inserm, insiste sur un dispositif très précis : l’autotest qui, s’il est effectué régulièrement auprès des personnels des établissements et des élèves, serait efficace pour limiter les contaminations. Alors que les autotests, ces tests rapides à réaliser soi-même, sont aujourd’hui mis à la disposition des personnels éducatifs et des lycéens, l’Inserm va plus loin en prônant un dépistage hebdomadaire dans les écoles primaires et dans les collèges.