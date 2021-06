Covid : où en est l'épidémie en France à la veille d'une nouvelle levée de restrictions ?

"La situation continue de s'améliorer fortement sur l'ensemble du pays", a-t-il ajouté sur BFMTV soulignant qu'"à l'évidence ce déconfinement progressif se passe bien". Mais que disent les chiffres à la veille d'une nouvelle levée de restrictions en France, marquant la troisième et avant-dernière étape du déconfinement progressif ? Et qu'enseigne leur comparaison avec ceux d'autres moments clés de l'épidémie en France ?

Les services de "soins critiques", qui traitent les cas les plus graves, ont, eux, accueilli 52 nouveaux malades en 24 heures, portant le nombre total de malades du Covid en réa à 2.527 patients. Ils étaient 2.525 la veille. Cet indicateur crucial était repassé sous la barre des 3.000 il y a une semaine et a diminué de plus de moitié depuis son pic de fin avril, au plus fort de la troisième vague de l'épidémie.

Ces dernières 24 heures, 25 malades sont morts à l'hôpital portant le bilan total à au moins 110.027 morts depuis le début de l'épidémie en mars 2020.

Pour rappel, le 29 mars dernier, 4974 personnes se trouvaient en réanimation, soit plus qu'au pire de la deuxième vague : 4903 le 16 novembre 2020. On comptait par ailleurs 28.322 patients hospitalisés en raison de leur contamination par le Covid-19, contre 33.466 le 16 novembre dernier.