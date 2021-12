Les enfants n'ont-ils aucun risque d'avoir une forme grave du Covid, comme l'avance Marine Le Pen ?

Vacciner ou non les enfants, là est toute la question à la lumière de cette nouvelle vague de l’épidémie et alors que 75,5% des Français ont un schéma vaccinal complet contre le Covid. Pour s’opposer à la vaccination des moins de 12 ans, Marine Le Pen a expliqué mercredi 1er décembre sur LCI que ces derniers risquaient de ne "développer aucune forme grave" de la maladie. Et que considérant les "effets secondaires" du vaccin, la balance bénéfice/risque était donc "défavorable à la vaccination des enfants". Des propos qui servent à appuyer sa position politique mais qui ne sont pas vrais pour autant.

Regardons les données publiées par Santé publique France (SPF) sur les hospitalisations et les décès liés au Covid depuis le début de l’épidémie. Celles-ci sont régulièrement mises à jour sur la plateforme GEODES et sont différenciés selon le type de maladie, le sexe ou l’âge. Si c’est bien la catégorie des enfants de 12 ans et moins qui nous intéresse, SPF distingue de son côté les 0-9 ans et les 10-19 ans. Ainsi, au 1er décembre, 64 enfants âgés de 0 à 9 ans et 46 enfants et adolescents de 10 à 19 ans étaient hospitalisés pour un cas de Covid. À la même date, 8 enfants âgés de 9 ans ou moins de 9 ans étaient admis en réanimation pour une forme grave de la maladie, aucun chez les 10-19 ans.

Cela ne veut pas dire que tous ces enfants étaient en bonne santé avant de contracter le Covid et de développer une forme sévère. Selon l’étude PANDOR, 21% des 768 enfants hospitalisés entre mars 2020 et la mi-novembre 2021 présentaient des comorbidités. C’est notamment cette étude, qui a couvert un tiers des services de pédiatrie en France, qui a conduit la Haute autorité de Santé (HAS) à recommander la vaccination aux enfants fragiles. "Le bénéfice individuel de la vaccination est établi pour les enfants de 5 à 11 ans ayant des comorbidités et qui sont à risque de formes graves de Covid-19 et de décès. Au total, cela concerne un peu plus de 360.000 enfants en France", a communiqué l'autorité indépendante.