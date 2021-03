Covid-19 : les fortes concentrations de pollens dans l’air favoriseraient le risque d’infection

Une forte concentration de pollens pourrait-elle avoir des conséquences sur l'épidémie de Covid-19 ? Avec le retour des beaux jours, la question n'intéresse pas que les personnes souffrant d'allergies. Les scientifiques ont eux-aussi les yeux scrutés sur ce lien potentiel de cause à effet. D'autant que l’emballement de l’épidémie, il y a un an, semble avoir coïncidé avec la saison des pollens des arbres dans l'hémisphère nord.

Leurs travaux, publiés le 8 mars dans la revue PNAS , montrent que le pollen en suspension dans l'air peut expliquer, en moyenne, 44% de la variation des taux d'infection. L'humidité et la température de l'air pourraient également jouer un rôle dans certains cas. Pendant les intervalles sans réglementation de confinement, les taux d'infection étaient en moyenne 4% plus élevés à chaque hausse de 100 grains de pollen dans l'air par mètre cube.

Les premiers à tirer la sonnette d'alarme sont des chercheurs de l’Université de Munich. Entre le 1er janvier et le 8 avril 2020, ils ont recueilli les données polliniques de 130 stations de mesure dans 31 pays sur cinq continents, ainsi que les conditions météorologiques et le nombre de cas de Covid-19 dans ces régions. La densité de la population ou encore les effets des mesures de lutte contre le coronavirus en vigueur (confinement, distanciation sociale, port du masque…) ont également été pris en compte.

Les chercheurs précisent dans leur article que "dans certaines villes allemandes, des concentrations allant jusqu'à 500 grains de pollen par mètre cube et par jour ont été enregistrées au cours de l'étude. Ce qui a conduit à une augmentation globale des taux d'infection de plus de 20%". Ils remarquent par ailleurs que "dans les régions où le confinement était en vigueur, le nombre de contaminations était moitié moins important pour des concentrations de pollen comparables". L’étude démontre par ailleurs que cette incidence concerne toute la population, et pas seulement les personnes allergiques aux pollens. Cependant, notent-ils, les risques peuvent être "plus prononcés chez les personnes allergiques, asthmatiques ou des patients sujets à des rhinosinusites chroniques en raison de leur réponse antivirale plus faible".