Covid-19 : les gestes barrières freinent "nettement" la grippe saisonnière

Depuis le début de la surveillance fin septembre/début octobre, on ne relève "pas de circulation active des virus grippaux" en métropole, selon ce bulletin. En outre, sur la même période, "aucun cas grave de grippe n'a été signalé par les services participant à cette surveillance", aucune admission en réanimation n'ayant été enregistrée pour ce motif. À titre de comparaison, l'an dernier, la grippe avait envoyé 61 malades en réanimation entre début novembre et fin décembre, dont neuf la dernière semaine de décembre, celle actuellement en cours.

Ces derniers mois, les autorités sanitaires ont fréquemment rappelé que les mesures barrières généralisées pour combattre le nouveau coronavirus (lavage des mains, distanciation physique, masque...) étaient également utiles contre d'autres virus hivernaux. Et pas seulement la grippe : début décembre, Santé publique France constatait déjà que les gastro-entérites et les bronchiolites étaient moins nombreuses cette année, avec là aussi un vrai reflux des passages aux urgences. "Dans le contexte actuel, la distanciation physique et les gestes barrières sont essentiels pour limiter la propagation de l'épidémie de Covid-19 et des autres virus", souligne donc Santé publique France dans son bulletin grippe.