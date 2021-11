Covid-19 : les gynécologues recommandent une troisième dose de vaccin pour les femmes enceintes

"Une troisième dose de vaccin anti SARS-CoV2 doit être proposée aux femmes avec désir de grossesse ou enceintes". Le Collège national des gynécologues et obstétriciens français (CNGOF) et le Groupe de recherche sur les infections pendant la grossesse (GRIG) ont tous deux recommandé, ce mercredi 17 novembre dans un communiqué commun, l'injection d'une troisième dose de vaccin aux femmes enceintes. Et ce, "quel que soit le terme de la grossesse, lorsque le schéma initial date de plus de 6 mois", ont-ils précisé.