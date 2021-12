Covid-19 : les hospitalisations sont-elles entièrement prises en charge ?

Chaque jour, l'équipe des Vérificateurs reçoit des questions d'internautes via l'adresse mail dédiée lesverificateurs@tf1.fr . Hadji nous a ainsi sollicités, car il s'interroge sur le prix à payer après une hospitalisation liée au Covid-19. Alors qu'il pensait que ce type de frais était "entièrement pris en charge" par l'Assurance maladie, il a eu la très mauvaise surprise de recevoir une facture pour un peu plus de 2800 euros après une hospitalisation au printemps dernier. Comment l'expliquer ?

Le site de l'Assurance maladie est on ne peut plus clair. "Le taux de prise en charge des soins liés au Covid-19 est le même que le taux habituel." Or, comme pour la grippe par exemple, l'hospitalisation et les frais qui vont avec ne sont remboursés qu'à hauteur de 80% par l'Assurance maladie. Les 20% restants font partie des dépenses de santé qui restent à la charge du patient une fois que l'Assurance maladie a remboursé sa part. C'est ce qu'on appelle le ticket modérateur. En place depuis la création de la Sécurité sociale, il s'applique sur la totalité des frais de santé remboursables, de la simple consultation chez le médecin, à l'examen de radiologie, en passant par l'achat de médicaments prescrits. C'est aussi le cas pour les hospitalisations. Seuls certains publics bien précis dérogent à cette règle : une femme accueillie lors des quatre derniers mois de grossesse, ou lors de son accouchement, un nouveau-né ou encore une victime d'un accident du travail ou d'un acte de terrorisme.

Par ailleurs, dans le cadre de la lutte contre l'épidémie, le décret du 8 janvier 2021 prévoit en plus de cette liste un certain nombre de dérogations au ticket modérateur. Mais celles-ci concernent uniquement la lutte contre la propagation du virus ou la vaccination. Ainsi, jusqu'au 31 mars 2021, le ticket modérateur est supprimé pour tous les actes et prestations dispensés dans les centres ambulatoires - qui doivent faciliter l'accès à une offre de dépistage - l'examen de détection par PCR ou test antigénique ou encore la consultation initiale du patient positif au Covid-19. Tout reste à charge est aussi supprimé jusqu'au 31 mars 2021 pour les consultations dans le cadre de la vaccination contre le Covid-19. Mais l'hospitalisation n'est pas concernée.