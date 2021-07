Les laboratoires pas responsables des effets secondaires des vaccins ? Gare à ce document

"Quand vous allez vous faire vacciner, et c'est là où ça devient très intéressant, on vous fait remplir un papier." Il souhaite alors en lire un paragraphe et cite le document partagé sur Facebook : "À noter qu’une compensation en cas de dommage ou d’effets secondaires graves de la part des entreprises pharmaceutiques produisant ces vaccins est impossible, car elles sont déliées de toute responsabilité. Par ailleurs le gouvernement et les autorités sanitaires rejettent toute responsabilité, la vaccination étant assimilée à un acte volontaire, non obligatoire, pour lequel le patient assume l’entière responsabilité."

André Bercoff poursuit en ajoutant qu'en cas de "dommages corporels graves", il est "écrit dans le texte qu'on demande de faire signer aux patients" que le "patient ne peut pas forcément prétendre à une compensation financière, ni de son assurance médicale ni de son assurance vie". Un message qui le laisse pour le moins perplexe : "J'ai lu mot pour mot le paragraphe qui concerne les patients qui se font vacciner", lance-t-il à Michelle Rivasi. Problème : il ne s'agit absolument pas d'un document officiel signé par les personnes allant se faire administrer une dose de vaccin.