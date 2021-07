Les lieux à l'accès restreint par le pass sanitaire pourront lever l'obligation du port du masque

Mais des exceptions demeurent puisque "le port du masque peut toutefois être rendu obligatoire par le préfet de département lorsque les circonstances locales le justifient, ainsi que par l'exploitant ou l'organisateur", précise le texte. De même qu’à l’extérieur aujourd’hui : ainsi, le masque fait son grand retour ce mardi dans les rues de 45 communes de Charente-Maritime, a décidé la préfecture.

À compter de mercredi 21 juillet, l’obligation de présenter un pass sanitaire, et donc la levée du masque, concernera les lieux de culture et de loisirs dès lors qu’ils rassembleront plus de 50 personnes. Une mesure prise par décret avant même que la loi ne soit votée, en vertu de l’état d’urgence sanitaire. Jusqu’alors, cette nécessité s’appliquait d’après une jauge de 1000 personnes. Début août, s’ajouteront les bars et restaurants et les transports de longue distance, comme les trains et les avions.