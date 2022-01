Covid-19 : les non-vaccinés représentent 56% des entrées en soins critiques et 42% des décès

Une surreprésentation qui se remarque encore plus à l'hôpital. Toujours selon la Drees, les 8% de non-vaccinés représentent 45% des admissions en hospitalisation conventionnelle, 56% des entrées en soins critiques, et 42% des décès.

"Si les nombres de tests et d'hospitalisations à taille de population comparable poursuivent leur augmentation quel que soit le statut vaccinal, les fréquences de tests positifs, d'entrées hospitalières et de décès sont toujours bien plus élevées pour les personnes non-vaccinées que pour les personnes vaccinées sans rappel et plus encore que pour celles avec rappel", écrit le service statistique.