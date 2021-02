Les nouvelles mesures sanitaires efficaces sur le long terme ? Le diagnostic de Gérald Kierzek

Deuxième chose : on va essayer de limiter en augmenter la durée de l’isolement. L’isolement est capital, il passe de 7 jours à 10 jours pour la souche sud-africaine et brésilienne. On va faire un test de sortie d’isolement. Là aussi, c’est compliqué parce qu’à la fin de vos 10 jours d’isolement, on va vous re-tester si vous êtes positif ou pas. C’est ardu en termes de faisabilité mais surtout cela n’a pas beaucoup de sens car il ne s’agit pas d’un test de contagiosité. Vous pouvez très bien avoir un test positif plusieurs semaines, vous n’êtes plus contagieux.

Les personnes ayant contracté le Covid-19 développent-elles une immunité contre les variants ?

Très bonne question. L’immunité, on est incapable de la doser. On dose les anticorps, soit une petite partie de l’immunité. Mais il y a des cellules, une immunité dans nos muqueuses, dans le nez par exemple… Donc doser cette immunité et savoir comment on va résister à un virus ou à un variant, c’est très difficile. C’est la même chose avec les vaccins : vont-ils être efficaces ? On sait que les vaccins à ARN vont être efficaces, peut-être modérément, mais on pourra les ajuster. Pour d’autres vaccins comme l’AstraZeneca, c’est plus compliqué sur la souche sud-africaine. Tout cela, c’est l’avenir qui nous le dira.