Covid-19 : les objectifs de vaccination sont-ils insuffisants face au variant Delta ?

Le seuil d'immunité collective est calculé en fonction de la contagiosité du virus, le R0. Or, depuis son apparition en France, le virus responsable de la maladie qui a fait plus de quatre millions de morts dans le monde a muté. Selon les scientifiques, le variant Delta, qui se développe dans le pays, serait 60% plus contagieux que le variant Alpha, responsable de la troisième vague, lui-même 60% plus contagieux que la souche initiale. Le R0 du variant Delta est désormais estimé à plus de 6, contre entre 2 et 3 pour le virus d'origine.