Covid-19 : les opérations de dépistage débutent ce lundi dans les lycées d'Île-de-France

Si les enfants et adolescents étaient il y a quelques mois encore considérés comme des vecteurs peu probables du Covid-19, les études scientifiques démontrent de plus en plus le contraire. Dans un avis rendu le 26 octobre, le Conseil scientifique faisait ainsi état d'une "transmission" du virus des adolescents "vers le personnel enseignant".

Pour les initiateurs de ces opérations pilotes, l'objectif est d'arriver à anticiper davantage. "La personne qui va obtenir un test positif en quelques minutes va pouvoir rentrer s'isoler immédiatement. Alors que pour l'instant, nous savons qu'en attendant les résultats de leurs tests, certaines personnes ne respectent pas l'isolement et peuvent donc contacter d'autres personnes pendant cette période-là", explique l'ARS, qui compte bien tirer des enseignements de ce dispositif.

"Ces opérations vont nous permettre de voir si le dispositif fonctionne bien : est-ce que cela nous permet d'isoler plus vite les cas positifs ? De casser les chaines de transmissions et d'éviter les clusters ?" Ces opérations doivent ensuite être développées à plus large échelle "et peut-être plus pérenne dans certains établissements", explique l'agence de santé.