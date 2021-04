Covid-19 : les organisateurs de la fête sauvage à Lyon se sont rendus à la police

L'épilogue d'un événement qui a beaucoup fait parler. Le procureur de la République de Lyon, Nicolas Jacquet, a révélé ce vendredi que deux jeunes hommes s'étaient rendus aux forces de l'ordre. Se présentant comme les instigateurs de la fête sauvage des quais de Saône, dont les images ont choqué en pleine période de restrictions sanitaires, ils ont été mis en garde à vue. "Deux frères de 26 et 22 ans sont actuellement entendus par la police pour mise en danger de la vie d'autrui et non-respect des mesures édictées dans le cadre de l'état d’urgence sanitaire", a indiqué le parquet. Les investigations se poursuivent pour identifier d'éventuels autres participants.

Les organisateurs auto-revendiqués ont expliqué leur décision de se rendre au commissariat. "Nous avons décidé de nous rendre à l’hôtel de police de Lyon ce vendredi 2 avril suite à l’enquête qui a été ouverte par le procureur de la République. Il est important pour nous d’assumer nos actes et leurs conséquences", affirme-t-il dans un enregistrement audio diffusé par le site d'info culturelle Le Petit Bulletin. Dans ce même extrait, son frère dénonce "un acharnement médiatique". Les deux individus concluent : "Notre démarche aujourd’hui est de stopper toute spéculation à notre encontre et nous nous laissons (sic) entre les mains de la Justice. À la suite de cette enquête, nous communiquerons de manière plus précise sur le pourquoi du comment".

Mardi 30 mars, des images montrant des participants jeunes, le plus souvent non masqués, en train de boire et danser sur les quais de Saône ensoleillés avaient suscité de nombreuses réactions enflammées. Dans la foulée, le préfet du Rhône avait saisi le parquet après avoir qualifié dans un tweet le rassemblement d'"irresponsable et inacceptable". Il avait également ajouté que les forces de l'ordre s'étaient abstenues d'intervenir "compte-tenu de la proximité de la Saône et du danger" que cela aurait pu créer.