Covid-19 : les parents d'élèves scolarisés auraient un "sur-risque" de contracter le virus

Les parents dont les enfants vont à l'école ou sont gardés par l'assistance maternelle s'exposent à un risque plus élevé de contracter le virus. D'après l'étude ComCor menée par l'Institut Pasteur, réalisée ces trois derniers mois et publiée le 9 mars, ce risque est de 39% pour les parents qui ont placé un enfant chez une nourrice. Un chiffre qui descend à 27% pour les parents de collégiens et à 29% pour ceux dont le ou les enfants sont scolarisés au lycée, précise l'enquête chargée d'identifier les lieux et les modalités de contamination au Sars Cov-2.

Seule exception ? L'école primaire. Selon l'étude de l'Institut Pasteur, "avoir un enfant scolarisé en primaire n'a pas été jusqu'à maintenant associé à un sur-risque d'infection pour les adultes", bien qu'il note "depuis janvier une augmentation des infections intra-domiciliaires vers les adultes dues à des enfants de moins de 11 ans". Ces chiffres doivent toutefois être relativisés, l'institut rappelant que l'étude ne pouvait prétendre prendre en compte l'effet variant, dont la circulation en France a beaucoup évolué entre le début et la fin des observations.