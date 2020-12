Covid-19 : les Pr Raoult et Perronne visés par une plainte du Conseil de l'ordre des médecins

Il y a des choses que les scientifiques ne devraient pas dire. C'est en tout cas ce que compte bien montrer le Conseil national de l'ordre des médecins (Cnom). L'organisme, qui a pour objectif de défendre et réguler la profession médicale a déposé le 10 décembre dernier des plaintes contre six médecins, a révélé l'Agence de presse médicale (APM). Dans la liste des scientifiques dans le viseur de cette instance : les très médiatiques Didier Raoult et Christian Perronne, mais aussi d'autres noms apparus tout au long de la crise sanitaire, comme Gérard Delépine, Nicolas Zeller ou encre Hélène Rezeau-Frantz. On trouve également dans la liste le très controversé Henri Joyeux. Le Cnom n'a pas confirmé ces plaintes, mais a retweeté la publication de l'agence spécialisée qui les annonçait.