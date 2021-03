Covid-19 : les résidents d'Ehpad autorisés à sortir dès samedi Les résidents d'Ehpad autorisés à sortir dès samedi. − MARTIN BUREAU / AFP

BOL D'AIR - Les résidents d'Ehpad pourront sortir dès samedi 13 mars, sous conditions. La ministre de l'Autonomie, Brigitte Bourguignon, a estimé ce vendredi qu'ils "doivent retrouver les mêmes droits que le reste de la population".

Ils trépignaient d'impatience, au même titre que leurs proches. Les résidents des Ehpad seront autorisés dès samedi à sortir de leur établissement, avec des protections supplémentaires pour les personnes non vaccinées, a annoncé ce vendredi soir la ministre chargée de l'Autonomie, Brigitte Bourguignon, qui a publié le nouveau protocole applicable. "Les résidents, quel que soit leur statut vaccinal et immunitaire, doivent retrouver les mêmes droits que le reste de la population, comme la possibilité de voir leurs proches, à l’extérieur ou à l'intérieur de l'établissement", a-t-elle affirmé.

87% des résidents ont reçu une première injection

Les résidents protégés par une vaccination complète (deux injections suivies d'une période de 15 jours) "pourront se rendre chez leurs proches, sans se faire tester avant, après et s'isoler sept jours dans leurs chambres (...) Aujourd'hui, 87% ont reçu une première dose, 62% les deux et 50% bénéficient d'une couverture maximale", explique la ministre au Parisien. Les personnes non vaccinées seront aussi autorisées à sortir, mais devront respecter un isolement de sept jours à leur retour dans l'établissement."Certains n'ont pas pu recevoir de doses parce qu'ils étaient souffrants au moment de la campagne ou parce qu'il y avait un cluster dans leur établissement. Ce n'est souvent pas volontaire, on ne peut donc pas introduire une discrimination, ce serait une double peine. Il est hors de question de les exclure des activités dans les Ehpad. Et il serait inhumain de dire, 'tu n'es pas vacciné, tu restes dans ta chambre'", justifie Brigitte Bourguignon.

Un assouplissement à l'intérieur des Ehpad va également être mis en place. Les activités collectives seront à nouveau autorisées, les portes des chambres ouvertes aux familles et les parois en Plexiglas retirées. Les personnes âgées "ont perdu les repères de leur domicile, de leurs habitudes, de leurs voisins, alors si en plus elles doivent voir leur propre famille derrière un plastique, ce n'est pas possible", souligne la ministre. Chaque direction d'établissement doit ainsi élaborer ces mesures d'assouplissement, selon la situation épidémique locale et l'avancement de la campagne vaccinale, en lien avec l'Agence régionale de santé.

En revanche, la ministre regrette "qu'il reste de gros efforts à faire" sur la vaccination des soignants. "Dans certains établissements, 50% des soignants sont vaccinés, dans d'autres, seulement 19%, ce n'est pas tolérable." "C'est paradoxal, le personnel a parfois choisi de s'enfermer avec les résidents lors de la première vague par peur que le virus n'entre dans l'Ehpad et aujourd'hui ils refusent le vaccin. Il y a de la peur, engendrée par les réseaux sociaux et on préfère relever le moindre petit incident alors que 4 millions ont déjà reçu au moins une première dose, c'est incroyable", termine-t-elle.