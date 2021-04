Les services de réanimation sont-ils vraiment saturés ?

C'est un indicateur crucial. Au-delà des taux d'incidence, de la positivité ou des nouveaux cas, c'est bien le chiffre des patients en réanimation qui permet de prendre l'ampleur de la crise sanitaire. Et avec plus de 5200 malades positifs au coronavirus dans ces services ce dimanche 4 avril, certains s'inquiètent d'une saturation des hôpitaux du pays. Or, selon d'autres, cette pression ne serait pas aussi dramatique que ce qu'on laisse entendre. Qu'en est-il réellement ? Nous faisons le point.

Il est vrai que chiffre des patients en réanimation ne comprend pas uniquement ceux en soins critiques. Il comptabilise également ceux placés en services de surveillance continue ou en soins intensifs. Alors comment connaître le nombre de patients "avec intubation" ? Depuis peu, cette distinction est réalisée par les autorités sanitaires. Et apparaît de manière transparente dans les bilans hebdomadaires de Santé publique France. Or, dans son dernier tableau de bord publié jeudi 1er avril, l'agence sanitaire française note que sur les 5 090 patients Covid-19 que comptaient les soins critiques au 30 mars, 3827 étaient "en services de réanimation" à proprement parler. Les 1263 autres étaient en soins intensifs ou de surveillance continue. Soit 75%, et non 25% comme avancé par Patrick Pelloux. Auprès de notre équipe, la Direction générale de l'Offre de soins (DGOS) corrobore ce chiffre. Trois quarts des patients sont bien en "soins critiques donc sous oxygénation renforcée et intubation". Or, au 31 décembre 2019, il y avait très exactement 5080 lits de réanimation en France, d'après un récent rapport de la Drees. Des capacités qui augmentent à mesure que la circulation du virus s'intensifie, accompagnées cependant d'une déprogrammation de certaines opérations médicales. Selon un récent décompte de la DGOS auprès de l'AFP, il y avait ainsi 7655 lits "armés". 3827 étaient des patients atteints de coronavirus, comme dit plus haut, et les autres des patients non-Covid, pour un taux d'occupation à 89%.

Le chiffre de l'urgentiste était donc inexact. Interrogée par notre équipe, il reconnait que ses estimations étaient sous-évaluées, évoquant pour sa part plutôt le chiffre de 50%.

Vous souhaitez nous poser des questions ou nous soumettre une information qui ne vous paraît pas fiable ? N'hésitez pas à nous écrire à l'adresse lesverificateurs@tf1.fr