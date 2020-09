Covid-19 : qu'est-ce qui a changé en 6 mois dans les services de réanimation ?

S'il n'a rien de comparable avec les seuils atteints pendant le confinement, le nombre de cas positifs au Covid-19 continue d'augmenter de jour en jour en France, et avec lui le nombre d'hospitalisations et d'admissions en réanimation. Pour autant, les services concernés n'abordent pas cette reprise de l'épidémie dans les mêmes conditions qu'au printemps : les mois écoulés, notamment au plus fort de la crise, ont permis d'apprendre et d'évoluer sur la prise en charge des patients les plus sévèrement atteints par la maladie.

Premier volet de ces progrès : les médicaments. "Le progrès thérapeutique actuel le plus pertinent et le plus palpable c'est la corticothérapie", note incontestablement le docteur Fabrice Bruneel, coordinateur et médecin réanimateur au sein du centre hospitalier André Mignot à Versailles, qui précise que "la littérature scientifique montre que donnée assez précocement, la cortisone améliore le taux mortalité".

Autre changement : "On donne des anticoagulants beaucoup plus tôt et de façon beaucoup plus agressive", explique le Pr Marc Leone, de la SFAR (Société française d'anesthésie et de réanimation). Objectif ? Eviter la formation de caillots de sang, l'une des complications graves du Covid-19.

Au-delà des médicaments, l'approche a sensiblement évolué concernant la prise en charge respiratoire des patients les plus touchés, qui sont en réanimation. "On essaye de mettre en place l'oxygénothérapie à haut débit plus systématiquement avant l'intubation", explique encore le docteur Fabrice Bruneel, qui précise que cette technique "en général très bien tolérée et moins invasive que l'intubation" est relativement récente - une dizaine d'années -. Elle consiste à insuffler au malade de gros volumes d'oxygène via de petits embouts placés dans son nez. L'intubation, elle, consiste elle à introduire un tube dans la trachée du patient pour le raccorder à un appareil de respiration artificielle. Indispensable dans certains cas, ce geste invasif est très lourd et peut entraîner des complications, dont des infections. En Allemagne, une étude publiée fin juillet dans la revue The Lancet a montré que tous âges confondus, 53% des malades du Covid-19 placés sous respirateur artificiel mouraient (cela grimpait à 72% chez les plus de 80 ans).

Parmi les avantages de l'oxygénothérapie : l'absence de sédation qui, dans la majorité des cas, permet au patient de rester éveillé et lui laisse donc la capacité à récupérer plus vite. "On essaye donc de tenir les patients avec ce système que l'on a déjà essayé lors de la première vague", souligne encore le médecin réanimateur de l'hôpital Mignot, tout en soulignant que malgré cette volonté, "la part de patients qui se retrouve finalement ventilés et intubés car sévèrement atteints reste sensiblement la même aujourd'hui qu'au printemps". A titre d'illustration, "parmi les neuf patients entrés depuis fin juillet, six ont été placés sous oxygénothérapie, quatre ont du être intubés."