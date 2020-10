Covid-19 : les transports publics sont-ils des lieux de contamination?

Les mesures sanitaires sont de plus en plus restrictives, notamment dans la capitale, où un couvre-feu sera instauré à partir de ce samedi 17 octobre, de 21h à 6h. Les transports, eux, font exception. Les images de voyageurs entassés aux heures de pointe pullulent sur les réseaux sociaux. Interrogé sur ce paradoxe, le Premier ministre a assuré qu'il n'y avait pas dans ces lieux de "difficultés" particulières.

Jean Castex a en effet rappelé que le gouvernement cherchait à "éviter la concentration" de population. Voulant faire "preuve d'un peu de pédagogie" - pour reprendre ces mots - il a rappelé les "points noirs" visés par l'exécutif. Il s'agit de ces endroits "où on se touche, où on est très rapprochés, et où on ne respecte pas les gestes barrières". C'est donc bien le cas des transports, comme en témoignent de nombreuses vidéos sur les réseaux sociaux. À la rentrée, les différentes régies avaient même observé une "augmentation progressive" de la fréquentation, comme nous vous l'expliquions dans cet article. La RATP nous disait être passée de 60% de fréquentation au sortir de l'été à 65% mi-septembre, pour atteindre 70% à la fin du mois. L'offre est, quant à elle, toujours à 100%, nous rappellent aussi bien la régie parisienne qu'Île-de-France Mobilités, l'organisme de gestion des transports en Ile-de-France. Et rien ne devrait changer, assure la présidente de région. "Nous allons maintenir tous les transports ouverts (...) car il demeurera des centaines de milliers de Français qui vont se rendre au travail, ceux qui travaillent la nuit ou en horaires décalés ⁦", a ainsi indique Valérie Pécresse sur Twitter. Depuis, le Premier ministre assure toutefois qu'on observe une "baisse de la fréquentation". Interrogées, les régies concernées n'ont pas encore donné suite.