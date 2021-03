Covid-19 : les vaccins Pfizer et Moderna bientôt en pharmacie ?

AVANCÉE ? Dans les prochaines semaines, la campagne vaccinale française pourrait connaître un coup d'accélérateur avec l'arrivée des vaccins ARN en pharmacie, qui pourraient les conserver à des températures allant de -20°C à 8°C.

Jusqu’ici réservés aux hôpitaux et aux centres de vaccination, les vaccins Pfizer et Moderna pourraient prochainement être disponibles en pharmacie. En effet, le gouvernement envisage fortement de leur donner l’autorisation de distribuer des vaccins ARN, les pharmaciens ne disposant pour le moment que de l’AstraZeneca. Et pour cause, jusqu’à présent, les autorités recommandaient de stocker le vaccin Pfizer à -80°C, impensable pour les officines, qui ne disposent pas de super-congélateurs contrairement aux hôpitaux. Cette perspective ravit Philippe Besset, président de la Fédération des syndicats pharmaceutiques de France (FSPF) : "C’est important pour deux raisons : la première, c’est parce que les doses d’AstraZeneca n’arrivent pas, pas à un rythme suffisant pour la population, et la deuxième, c’est que nous n’avons pas de solution pour les gens de moins de 55 ans, puisque le vaccin AstraZeneca n’est indiqué qu’après 55 ans."

Stockable deux semaines à -20°C

Et cette possibilité pourrait notamment être facilitée par une découverte des scientifiques, qui ont indiqué récemment que le vaccin Pfizer et les autres vaccins ARN pouvaient être conservés deux semaines à -20°C et cinq jours dans un réfrigérateur entre 2°C et 8°C. Une découverte qui a son importance, notamment pour les fournisseurs de matériel de pharmacies, comme Hubert Olivier, président d’OCP Répartition, un répartiteur pharmaceutique qui a déjà commandé plusieurs congélateurs à -20°C.

"Le froid à -20°C est un froid beaucoup plus accessible, c’est de l’équipement relativement standard. Donc le coût n’est pas significatif au point de poser un problème et les manipulations, pour sortir le produit à -20°C et le préparer, pour ensuite le transporter entre 2°C et 8°C, ne pose pas non plus de problèmes particuliers", indique-t-il à TF1. En cas d’arrivée des vaccins Pfizer et Moderna en pharmacies, ces dernières pourraient vacciner près de deux millions de personnes par semaine.

