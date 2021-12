Test obligatoire ou pas pour les voyageurs européens ? Omicron divise l'Union

"Les personnes vaccinées n'auront pas à réaliser de tests pour voyager entre les pays membres de l'Union européenne", a assuré Emmanuel Macron dans un tweet (voir ci-dessous). Si la France exige désormais un "motif impérieux" pour tout voyage vers ou depuis la Grande-Bretagne, et si plusieurs autres pays extra-européens ont réintroduit des restrictions à leurs frontières, le président français s'insurge contre la décision de certains pays de l'Union d'exiger un test en plus du pass sanitaire, dont l'Europe s'était doté cet été.

Face à une cinquième vague épidémique qui n'a toujours pas atteint son pic, et menace de saturer les services hospitaliers de plusieurs membres de l'Union européenne, et inquiets de la propagation foudroyante du variant Omicron, plusieurs pays ont choisi de durcir leurs conditions d'entrée. Ainsi l'Italie dès ce jeudi, et la Grèce à partir du 19 décembre, exigeront désormais des tests négatifs pour entrer sur leur territoire, y compris pour des voyageurs européens munis du pass sanitaire - donc présentant un schéma vaccinal complet, ou rétablis du Covid-19. L'Irlande et le Portugal viennent également d'opter pour des mesures analogues. C'est ce choix qui fait réagir Emmanuel Macron, qui estime quant à lui que "face aux variants du virus, nous devons continuer d'agir en Européens".

Ce jeudi, le secteur aérien européen avait également réagi contre ces restrictions mises en place par plusieurs pays de l'UE, jugées "inefficaces", et "inutiles". Les organisations ACI Europe et Airlines for Europe, qui fédèrent respectivement les aéroports et les compagnies aériennes du Vieux-Continent, se réfèrent notamment au Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC), qui selon elles, "reconnaît qu'il est inutile d'inclure" dans les nouvelles mesures contre le variant Omicron, "des restrictions de déplacement". Pour ces organisations, comme pour Emmanuel Macron, celles-ci contredisent jusqu'à "la raison d'être" du certificat sanitaire européen lancé l'été dernier, dont la vocation est justement de permettre de voyager librement entre pays de l'UE.