Livraison des vaccins Pfizer : le retard ne devrait pas excéder une semaine

Face à l'inquiétude suscitée au sein des pays européens, qui veulent éviter par-dessus tout des ruptures de stocks, le fabricant s'est montré plus rassurant samedi. Les sociétés pharmaceutiques ont finalement estimé que ce retard devrait finalement se réduire à une semaine. C'est ce qu'indiquait en effet leur communiqué, repris par la ministre française de l'Industrie. "La réduction du nombre de vaccins livrées à l'Union européenne sera limitée à la semaine prochaine. Les livraisons doivent reprendre le rythme prévu à partir du 25 janvier", s'est félicitée cette dernière.

En conséquence, les 520.000 doses hebdomadaires promises à la France ne devraient être affectée qu'au cours de la semaine du 18 janvier. Les envois reprendront sur un rythme normal dès le lundi 25 janvier 2021. "Cela va avoir un impact au niveau individuel puisque certaines personnes, qui auraient pu être protégées un peu avant, seront protégées un peu plus tard. Mais à l'échelle de la population et de la capacité qu'on va avoir à sortir de la crise, ça n'aura pas d'impact sur le calendrier", estime l'épidémiologiste Martin Blachier, sur TF1.

Dans leur publication, les laboratoires reviennent sur les causes de ce retard à l'échelle européenne. Ils précisent qu'ils livreront les doses programmées, voire davantage, dans les mois à venir. L'objectif : deux milliards de doses pour 2021 à l'échelle européenne. Pour y parvenir, "nous augmentons nos capacités industrielles dans le but d'accroître le rendement et le nombre de doses disponibles."

Mais, "cela implique de modifier nos procédés et nos installations, ce qui va nécessiter des autorisations réglementaires spécifiques" et aussi "d'ajouter d'autres fournisseurs et fabricants sous contrat afin d'accroître la capacité de production totale", ont prévenu les laboratoires.

Ces ajustements demandent du temps. Aussi, "notre usine de Puurs, en Belgique, connaîtra une réduction temporaire du nombre de doses livrées au cours de la semaine prochaine." Néanmoins, "nous reviendrons au calendrier initial des livraisons à l'Union européenne à partir de la semaine du 25 janvier", peut-on lire.