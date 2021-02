Covid long : asthme, courbatures, brouillard cérébral... la longue liste des effets durables de la maladie

Et pour cause : d'après les premières études réalisées en France et à l’étranger, les effets du Covid-19 qui perdurent bien au-delà de la durée habituelle, à savoir une quinzaine de jours, concerneraient entre 15 et 25% des malades. À l’hôpital, cela concernerait trois patients sur quatre, mais des personnes ayant contracté une forme bénigne sont aussi touchés.

Quand certains décrivent un symptôme tenace, isolé, d'autres en cumulent plusieurs. De même, selon les cas, il peut être question d'effets n'ayant jamais disparu après l'infection initiale ou qui réapparaissent après plusieurs semaines voire plusieurs mois d'accalmie. Plus étonnant encore, il arrive que de nouvelles séquelles se manifestent au fil du temps. Mais quels sont les exemples les plus récurrents qui composent cette myriade de signes persistants ?

Vient ensuite l'anosmie ou la perte d'odorat , qui elle aussi s'avère être, on le sait désormais, un symptôme très spécifique du Covid-19. Si la majeure partie des patients ayant perdu l'odorat le retrouvent dans un délai plus ou moins long, il arrive aussi que ce sens reste affecté des mois après la fin de la maladie chez des personnes pour qui la conséquence de l'infection virale, une inflammation de leurs voies respiratoires, a détruit tout ou partie de leurs cellules olfactives. Au point que des spécialistes se sont récemment fixés pour mission de rendre l'odorat aux patients qui en ont été privés par le Covid-19.

D'après une étude chinoise parue mi-janvier sur les effets durables du Covid-19, plus de la moitié (63%) des patients interrogés ressentent fatigue et faiblesses musculaires, des symptômes fréquemment rapportés à l'instar des courbatures. D'ailleurs, lors d’un test de marche de six minutes, les patients ayant contracté les formes les plus graves du Covid ont obtenu de moins bons résultats : 29% (sur 116 malades) n’atteignaient pas la distance minimum limite.

Si les symptômes de fatigue chronique sont assez courants chez les personnes présentant une infection au Covid-19, "les conséquences à moyen et long terme de l'infection restent inexplorées", pointait dès septembre, le Dr Liam Townsend, de l'hôpital St James à Dublin (Irlande), qui a dirigé une étude sur le sujet. Les conclusions de ses travaux ont de quoi interpeller : au sein de son établissement, plus de la moitié des patients et du personnel ont fait état d’une fatigue persistante plus de dix semaines après leur guérison, quelle que soit la gravité de leur infection confirmée par test virologique.