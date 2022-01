Covid-19 : malgré la vaccination des pensionnaires, Omicron fait-il vaciller les Ehpad ?

Aujourd'hui, selon le cabinet de la ministre déléguée à l'Autonomie, Brigitte Bourguignon, près de 9% des Ehpad sont touchés par un cluster. Sur la semaine du 20 au 26 décembre, le nombre de décès liés au Covid-19 chez les résidents était lui de 44, soit bien inférieur aux chiffres recueillis lors des deux premières vagues, au printemps et à l'automne 2020. Au plus fort de la 2e vague, une moyenne de 1000 décès était ainsi constatée.

Continuer à ouvrir les Ehpad tout en protégeant les seniors, c'est le difficile équilibre que tentent d'atteindre les différents établissements accueillant des personnes âgées. Or, si depuis avril 2021, et l'arrivée du vaccin, le taux de mortalité n'est jamais revenu au point des premières vagues en France, le variant Omicron pourrait malgré tout fragiliser leur organisation.

Le cabinet de la ministre assure donc que si la circulation du virus dans les établissements s'est légèrement accrue ces dernières semaines, elle resterait pour l'heure très largement contenue, et ce, grâce à une couverture vaccinale importante. L'ensemble des personnes éligibles à la vaccination l'ont réalisés et la campagne de rappel vaccinal progresse par ailleurs constamment depuis ces dernières semaines pour couvrir actuellement plus de 85% des résidents d’Ehpad.

Un constat partagé par les porte-parole de la profession. "Aujourd'hui, on peut considérer que la situation reste sous contrôle", affirme Marc Bourquin, conseiller stratégique au sein de la Fédération hospitalière de France, mettant en avant la "triple protection" permise par la mise en place du pass sanitaire, de la vaccination des soignants et de celle des résidents.

Au point que cette "sérénité" vis-à-vis de la situation permet d'appeler à maintenir les Ehpad ouverts, pour la bonne santé mentale des résidents. Or, aujourd'hui, si trois cas sont constatés dans un établissement, l'ensemble des pensionnaires est testé et des mesures plus restrictives concernant l'accès aux visiteurs sont décidées. "Trois cas sur une centaine de résidents, alors que tout le monde est vacciné, c'est totalement disproportionné", assure Florence Arnaiz-Maumé, déléguée générale au sein du Synrap, le syndicat majoritaire au sein de la profession.