Marine Le Pen suggère de prolonger les congés scolaires pour lutter contre le Covid-19

Afin d'éradiquer la pandémie qui a encore fait plus 281 morts ce vendredi, Marine le Pen a proposé plus largement d'avoir "une vraie réflexion maintenant sur les traitements du Covid" et d'"accélérer la vaccination pour ceux qui souhaitent se faire vacciner". La cheffe du parti d'extrême-droite souhaiterait que l'on combine "traitement plus vaccination" dans l'hexagone, ce qui devrait permettre selon elle de voir "le bout de cet enfer" avant le mois de mars.

Pour les bars et les restaurants, toujours fermés, Marine Le Pen a réclamé dans un communiqué un "soutien structurel" et "non plus conjoncturel" à ce secteur, avec "un cocktail de fonds propres, dotations budgétaires et prêts garantis adapté à chaque situation", et "un guichet départemental unique mobilisant les différentes institutions bancaires et financières".

Par ailleurs, Marine Le Pen a fustigé les changements de stratégies du gouvernement estimant que ces "ordres et contre ordres" alimentaient un "contexte de défiance" en pleine crise sanitaire. Cependant, elle a salué, toujours sur BFMTV, l'accélération de la campagne vaccinale : "Cela veut dire que le gouvernement a entendu les critiques qui ont été formulées."