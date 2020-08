Marseille : possibles fermeture des bars le soir et limitation des déplacements à l'étude

Contacté par La Provence , un proche du Premier ministre Jean Castex a indiqué que la situation était "très tendue" à Marseille : "On va mettre un coup de frein à Marseille." Toujours selon les informations du journal local, l’Etat envisage un plan d’action identique à celui effectué en Mayenne au mois de juillet, à savoir une campagne de dépistage massif en plus de l’obligation de porter le masque en lieu clos.

Cependant, cette campagne de dépistage massif se heurte à une difficulté réelle pour les Français à se faire tester. Ainsi, si les possibilités de test sur rendez-vous sont nombreuses, les délais sont systématiquement supérieurs à une semaine. Devant l’IHU de la Timone ce lundi matin, plusieurs centaines de personnes attendaient pour se faire tester. Ces derniers font face à plusieurs heures d’attente et une queue qui s’allonge depuis plusieurs jours.

En plus de cette campagne de tests et l'obligation de porter le masque en lieu clos, l’exécutif voudrait faire davantage à Marseille. L’interdiction des regroupements de plus de dix personnes, la fermeture des bars après 20 heures et la limitation des déplacements sont ainsi notamment à l’étude.