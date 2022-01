Masque obligatoire dès 6 ans : dans quels lieux les enfants doivent-ils le porter ?

MESURE - Cette nouvelle obligation va s’appliquer dans les transports, dans les établissements accueillant du public, les enceintes sportives, les lieux de culte et également à l’extérieur lorsque cela est demandé par le préfet. Jusqu'à présent, seuls les enfants de 11 ans et plus étaient concernés.

Jauges, consommation interdite dans les transports, quarantaine... et dorénavant le masque pour les plus petits. Le port du masque devient obligatoire pour les enfants dès 6 ans dans de nombreux lieux publics, contre 11 ans auparavant. La mesure prend effet à partir de ce lundi 3 janvier 2022 et jusqu'au 23 janvier inclus.

Plusieurs lieux publics sont concernés : les transports publics, les aéroports, les gares, les marchés, les établissements accueillant du public comme les cinémas, les écoles, les enceintes sportives, les lieux de culte, ainsi que l'extérieur, lorsque le port du masque est demandé par le préfet - c'est notamment le cas dans une majorité de l'Île-de-France, à Lyon, à Tours, en Loire-Atlantique. Cette obligation s'applique également dans les bateaux, avions, et véhicules (dont les taxis et VTC). Dans les restaurants, les enfants devront aussi porter un masque à partir de 6 ans, et non plus de 11 ans, pour s'y déplacer. Pour les personnes qui se trouveraient en difficulté financière, des envois de dotations en masques, y compris pédiatriques, sont possibles par courrier pour les foyers bénéficiant de la complémentaire santé solidaire.

Alors que la France dépasse depuis deux jours les 200.000 cas quotidiens de Covid-19, le gouvernement a annoncé fin décembre plusieurs restrictions pour endiguer l'épidémie. Le décret instaure par ailleurs l’interdiction de boire et manger pendant les trajets en train au sein du territoire métropolitain, la mise en place de jauges avec 2 000 personnes dans les établissements sportifs couverts et 5 000 dans les établissements de plein air et des dispositions pour la quarantaine des voyageurs.

La rédaction de LCI

