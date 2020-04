Fabrication, matériaux, usages, interdiction… 8 questions autour des masques alternatifs préconisés contre le coronavirus

Avec l’aide de nombreuses entreprises qui ont apporté leur soutien logistique ou réadapté leurs chaînes de production, la France va lancer la production de 500.000 modèles par mois afin d’équiper les professions non-médicales en contact avec le public. Si le foulard ou l’écharpe peuvent se substituer avec précaution et de manière ponctuelle pour le grand public, l’incitation au fait-maison de ces protections dites "barrières" est forte pour pallier l’éventuelle pénurie, notamment en vue d’un déconfinement même progressif et du retour à la vie extérieure.

Après avoir annoncé qu’ils étaient inutiles dans la rue il y a encore quelques semaines, le gouvernement a rétropédalé vendredi 3 avril et demandé à chaque Français de sortir désormais couverts en optant pour un masque alternatif. Une option qui vient en complément des gestes barrières et mesures de distanciation sociale.

Habituellement, on en trouve dans les grandes surfaces au rayon bricolage ou dans les magasins spécialisés. Certains modèles se vendent sur Internet et même certaines marques de haute couture se sont prises de passion pour la confection de modèles. Il faut néanmoins faire attention aux modèles qui comportent des coutures verticales, le long du nez, de la bouche et du menton qui peuvent entraîner des fuites, préconise l’Afnor, l’Agence française de normalisation qui a mis sur son site toute une série de conseils de fabrication et recommandations d’usage.