La stagnation de la mortalité en juin/juillet ne signifie pas pour autant la fin de l'épidémie

Partagés en masse sur Facebook ou dans des boucles WhatsApp, ils se basent sur une série d'additions. Le nombre de morts en France toute causes confondues pour les mois de juin et juillet confondus (92.700) sont mis en relation avec ceux des mêmes mois en 2019 (94.600 décès) et 2018 (93.358). La conclusion des internautes est sans appel : "L'épidémie de COVID-19 est terminée depuis mai."

"Les 2.000 morts de moins qui sont mis en avant vont probablement baisser avec l’enregistrement des décès transmis tardivement", ajoute l'Insee. Une prudence à laquelle souscrit également Santé Publique France : auprès du Monde, l'agence rappelle que la période estivale est celle où "la période où la mortalité est la plus basse de l’année en France. La mortalité en été est fortement influencée par les périodes de fortes chaleurs". Pour effectuer une comparaison avec une année précédente, il s'avère ainsi indispensable de faire le point sur les conditions climatiques à la même époque, et notamment les épisodes caniculaires. Or, en 2019, on en a recensé deux, l'un en juin puis l'autre en juillet.