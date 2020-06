"The Lancet", l'hydroxychloroquine et une "étude foireuse" : chronologie d'une controverse scientifique

Le 22 mai dernier, la revue scientifique The Lancet, sommité du milieu médical, publie une étude qui semble décrédibiliser l'usage de l'hydroxychloroquine dans le traitement du Covid-19. Celle-ci réunit les données de 96 000 patients hospitalisés entre décembre et avril dans 671 hôpitaux dans le monde. Environ 15.000 d’entre eux ont reçu l’une des quatre combinaisons (chloroquine seule ou associée à un antibiotique, hydroxychloroquine seule ou associée à ce même antibiotique), puis ces groupes ont été comparés aux 81 000 malades du groupe témoin n’ayant pas reçu ce traitement. Les données permettaient de conclure que l'hydroxychloroquine n'était pas bénéfique aux malades du Covid-19 hospitalisés et pouvait même générer une mortalité accrue.

Prenant acte des conclusions de l'étude du Lancet, l'OMS décide le 25 mai 2020 de suspendre "temporairement" ses essais cliniques avec l'hydroxychloroquine dans le cadre de son programme Solidarity. En parallèle, l'Inserm décide d'en faire de même avec Discovery. Bruno Lina, membre du conseil scientifique et chargé du pilotage de l’essai clinique européen se justifie alors : "On a un signal, quand même. L’hydroxychloroquine n’a aucun effet en termes de résultats virologiques et [l'étude] identifie potentiellement un effet délétère de la mise en place du traitement".

Le désaveu de l'hydroxychloroquine, qui avait divisé la communauté médicale en France et à travers le monde, génère rapidement de nombreuses critiques, à commencer par son principal défenseur en France le professeur Raoult. Il évoque une "étude foireuse" et un "travail totalement biaisé". Il renchérit alors : "je ne sais pas si l'hydroxychloroquine tue, mais ici, elle sauve beaucoup de gens". Au Maroc, le professeur Jaâfar Heikel se montre aussi sceptique : "Attention, il faut bien comprendre que ce n’est pas une étude clinique mais une analyse de registre de données de différents hôpitaux et pays ! C’est évidement une publication importante qu’il faut considérer pour ce qu’elle vaut ni plus ni moins. Mais si vous avez bien lu, ce n’est pas une étude ou un essai clinique mais l’analyse statistiques de données de registres". De son côté Philippe Froguel, professeur au CHU de Lille et à l’Imperial College de Londres, n'hésite pas non plus à critiquer l'étude du Lancet et les décisions qui en découlent : “Les données sont trop bizarres, pas fiables. On ne sait même pas exactement d'où elles viennent, comment ils se les sont procurées. Du coup, les conclusions ne peuvent pas être fiables”.