Covid-19 : quelle est la situation sanitaire de la France par rapport à l'Autriche ?

En valeur absolue, la France enregistre chaque jour plus de contaminations que l'Autriche. Jeudi 18 novembre, 20.396 cas ont été recensés dans l'Hexagone, contre 15.145 dans le pays du centre de l'Europe. Même constat pour mercredi 17 novembre : 20.365 nouvelles contaminations en France, 14.416 en Autriche. Mais la population française (67 millions) est plus de sept fois plus importante que la population autrichienne (9 millions). Rapporté au nombre d'habitants, le nombre de cas est donc beaucoup plus important en Autriche.

L'écart est encore plus important en soins critiques, où se retrouvent les patients qui développent les formes les plus graves. 48 Autrichiens pour un million d'habitants y sont actuellement admis, contre 18 pour la France.

Le nombre de patients malades du Covid-19 et admis à l'hôpital inquiète le gouvernement autrichien, d'autant que cet indicateur ne semble pas proche de baisser tant que les cas augmentent. À ce jour, le pays enregistre 212 hospitalisations par million d'habitants. C'est deux fois plus qu'en France (105).

Pour ne pas en arriver à la situation autrichienne et à ses mesures drastiques, le gouvernement mise sur la couverture vaccinale. Celle-ci est, depuis cet été, plus importante en France. Selon les données du ministère de la Santé, plus de 76% de la population a reçu au moins une dose de vaccin dans le pays, soit plus de 51 millions de personnes. En Autriche, cet indicateur s'élève à 68%, et connaît un sursaut depuis le début du mois de novembre.

Une différence qui pourrait expliquer la situation hospitalière des deux pays, mais aussi le nombre de décès. Toujours selon OurWorldInData, Autriche et France enregistrent ces derniers jours autant de morts à l'hôpital : 55 pour l'Autriche le 18 novembre, 52 pour la France... malgré la différence de taille des deux populations.