Non, ce reporter israélien ne s'est pas effondré en direct à cause du vaccin anti-Covid

C'est une séquence qui circule actuellement en ligne, propagée par des internautes dénonçant les dangers supposés de la vaccination. Alors que plusieurs journalistes sont présents en direct et en duplex, l'un d'eux s'effondre littéralement. Un extrait de quelques secondes non daté et pour le moins inhabituel. Pourtant, contrairement à ce que laissent entendre des internautes en commentaire, la scène n'a strictement rien à voir avec le vaccin. Elle a notamment été capturée plusieurs mois avant que ne commencent les campagnes d'injections.

Depuis que les autorités sanitaires reconnaissent de très rares cas de problèmes cardiaques parmi les effets secondaires liés aux vaccins, des militants hostiles à la vaccination guettent les vidéos où l'on observe des malaises, n'hésitant pas à les attribuer aux doses injectées. C'est encore le cas avec cette séquence, a fortiori parce qu'elle présente à l'écran des reporters israélien, l'un des pays où la campagne de vaccination est la plus avancée et qui a étroitement collaboré avec la firme Pfizer.

Des médias israéliens ont d'ailleurs relaté la scène et expliqué que le reporter en question, un certain Doron Herman, prenait la parole depuis Dubaï, où une délégation de l'État hébreu se trouvait en déplacement dans le cadre d'un voyage diplomatique. Sur le moment, la mère du journaliste a indiqué avoir pris peur, croyant que son fils avait été poignardé. Des craintes vite dissipées puisque l'intéressé s'est rapidement remis, expliquant avoir subi un malaise dû à la fatigue et à une intense déshydratation. Et de rappeler qu'à cette période de l'année, les températures pouvaient atteindre sur place près de 50 degrés.

À la suite de cette déconvenue, Herman est intervenu dans le journal télévisé, rapporte le média Times of Israel. Un passage au cours duquel il a indiqué avoir "tiré les leçons" de cette expérience malheureuse. "Aujourd'hui, j'ai bu toute la journée", a-t-il lancé. Les messages qui affirment aujourd'hui qu'un tel malaise serait le résultat d'une vaccination contre le Covid se révèlent donc dénués de tout fondement.