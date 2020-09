Non, le port du masque ne conduit pas à inhaler des quantités dangereuses de CO2

"Valeur du CO2 mesurée sous le masque. Cette valeur est plus de dix fois supérieure à la valeur autorisée sur le lieu de travail. La valeur augmenterait encore plus pendant le test, mais l'appareil ne peut pas mesurer plus de 10.000", indique le message en allemand accompagnant la vidéo. De quoi attirer l'attention des anti-masques en France, qui ont l'ont utilisée pour appuyer leur argumentaire et dénoncer un dispositif médical qu'ils jugent dangereux. Des craintes infondées aux yeux des spécialistes.