Non, les policiers ne sont pas d'avantage vaccinés que le reste de la population

Pour l'heure, la vaccination des policiers est déjà bien avancée. Le ministre l'évalue à 70%, soit "10 à 15 point de plus que les autres" selon lui. Lorsque l'on effectue des comparaisons, on s'aperçoit que ces chiffres se trouvent conformes à la moyenne, et que si les policiers ne sont pas moins vaccinés, il ne le sont pas non plus d’avantage que le reste de la population active.