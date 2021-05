Non, les autorités n'ont pas reconnu qu'il n'y avait "que 40.000 morts" du Covid-19

C'est une "bombe à partager en masse", écrit en lettres majuscules l'auteur du message. "Les vérités sur les chiffres du Covid sont tombées, c'est officiel et ça vient du site du gouvernement", assure-t-il, indiquant que Santé publique France aurait reconnu qu'entre le 1er mars 2020 et le 29 mars 2021, "il y a eu finalement 41.502 décès du Covid-19". Soit deux fois moins que les chiffres officiels.

Or, cette méthode est uniquement utilisée par les médecins de ville. Comme l'écrivait l'Inserm en avril dernier, cet outil fait partie d'un ensemble d'acteurs habilités à délivrer des certificats de décès. L'institut relevait à l'époque que "si la possibilité de déclarer les décès par voie électronique existe, elle est encore sous-utilisée". "En 2019, cette remontée électronique de données ne couvrait ainsi "que 20 % des décès sur le territoire français", l'essentiel des certificats étant réalisés par les médecins en version papier. Les chiffres des décès liés à la pandémie sont en réalité"principalement collectés via le système hospitalier et les établissements de santé".

Ce chiffre de 41.502 victimes ne représente donc qu'une petite partie de l'ensemble des victimes de la maladie. D'ailleurs, deux pages plus haut, dans le même point épidémiologique, Santé publique France écrit noir sur blanc qu'entre le 1er mars 2020 et le 30 mars 2021, "95.364 décès de patients COVID-19 ont été rapportés à Santé publique France". On ne peut faire plus clair.

