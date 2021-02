Non, un sérum physiologique ne permet pas de venir à bout du coronavirus

Commençons par le commencement. Non, le sérum physiologique ne vient pas à bout du virus. Cela fait plusieurs mois que tous les médecins s'accordent à le dire. Depuis mars 2020, l'Organisation mondiale de la Santé (OMS) indique même sur son site que les sprays nasaux commercialisés en pharmacie sont déconseillés contre ce virus. À la question "se rincer régulièrement le nez avec une solution saline peut-il aider à prévenir la COVID-19 ?", l'organisation répond par la négative. S'il existe bien "quelques éléments probants indiquant que cette pratique peut aider les gens à se remettre plus rapidement d'un rhume ordinaire", ce n'est pas du tout le cas pour les infections respiratoires.

Alors pourquoi cette fausse information revient-elle sur les réseaux sociaux? Il s'agit d'un amalgame avec un produit à base "d'eau ionsée". Le texte du blog faisait référence au produit développé par l'entreprise P&B (Pharma and Beauty). Ce fabricant français de produits cosmétiques des Bouches-du-Rhône a développé depuis la crise sanitaire un traitement à but préventif. Composé à 40% d'eau ionisée, connue pour ses propriétés antimicrobiennes, ce produit promet d'éliminer 99% de la charge virale présente dans les fosses nasales, où le virus incube, nous explique Laurent Dodet, président de P&B. Après inhalation, le produit doit venir "déloger le virus" puis "désactiver sa charge virale". "Il ne reste plus qu'à se moucher pour l'évacuer". En pratique, l'objectif est de l'utiliser quotidiennement et ce, "après une prise de risque", explique le chef d'entreprise. Exemple très concret : "Je suis à la maison avec du monde ou je sors au restaurant, je m'applique ce spray pour venir éliminer un virus potentiellement présent dans le nez." Il devrait également "diminuer la charge virale des personnes infectées".

"On n'est donc pas du tout sur un produit de type sérum physiologique", appuie Bénédicte Cantecor, directrice des recherches et du développement du groupe. "Ni en termes de composition, ni en termes d'efficacité." La seule comparaison possible se retrouve sur la "très bonne tolérance" de l'utilisateur au produit, assure-t-elle auprès de LCI.fr