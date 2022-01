Non, une "brochure publicitaire" Pfizer n'admet pas que le vaccin est inefficace contre les formes graves

En ce qui concerne les remarques relatives à l'efficacité du vaccin, il faut là aussi apporter d'emblée une précision. La capture d'écran ne le précise pas, mais l'article reproduit ici date du 10 décembre 2020. À l'époque, l'ensemble des résultats des essais cliniques n'étaient pas connus et les autorités de santé n'avaient pas eu la possibilité de les évaluer afin d'autoriser la mise sur le marché des vaccins. Vidal, dans sa publication, cherchait à vulgariser les premiers éléments dévoilés par le laboratoire et soulignait que de plus amples résultats seraient nécessaires afin de conclure à une efficacité réelle du vaccin.

Sollicité par Libération l'été dernier, l'auteur de l'article paru fin 2020 sur le site de Vidal a apporté quelques éléments intéressants. Devant les "proportions de commentaires sur les réseaux sociaux, décision a été prise de mettre un 'édit' en tête des articles rédigés en décembre sur le vaccin de Pfizer et sur celui de Moderna", a indiqué Stéphane Korsia-Meffre, rappelant "la date de publication et le fait qu’ils portent sur les données alors disponibles. Nous renvoyons également vers un article plus récent, précisant l’efficacité du vaccin contre les formes sévères chez les personnes âgées", précisait-il.

Il est aujourd'hui spécifié très clairement dès les premières lignes que depuis la publication, "une masse considérable de données a été recueillie, en particulier grâce aux campagnes vaccinales". Autant d'éléments attestant de l'efficacité des vaccins et que l'article n'abordait "évidemment pas".

En résumé, il est donc trompeur d'utiliser une telle capture d'écran pour chercher à mettre en cause l'efficacité du vaccin Pfizer. Les données relayées à l'époque se montraient encore parcellaires, et l'on doit aussi souligner que c'est le site Vidal et non le laboratoire lui-même qui était à l'origine de ces lignes. Parler d'une brochure publicitaire est ainsi tout à fait faux.