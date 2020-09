Covid-19 : ce qu'il faut retenir des nouvelles restrictions annoncées par Olivier Véran

"La situation sanitaire continue globalement de se dégrader." Le ton grave et le visage fermé, Olivier Véran a confirmé ce mercredi que le Covid-19 continue de regagner du terrain en France. "La circulation continue d'augmenter fortement. Le taux d'incidence est en hausse constante : nous sommes passés de 80 à 95 cas pour 100.000 habitants en une semaine", a détaillé Olivier Véran, précisant que 950 patients atteints du Covid sont à ce jour pris en charge en réanimation (soit 19% du total des patients dans ces services) et plus de 600 individus sont admis tous les jours en hôpital.

Espérant clarifier les choses, Olivier Véran a dévoilé cinq nouveaux niveaux de vigilance désormais en vigueur pour la classification des territoires (voir la carte ci-dessous), à savoir "normale", "alerte", "alerte renforcée", "alerte maximale" et enfin "état d'urgence sanitaire". Des seuils d'alerte qui font la synthèse de trois indicateurs : le taux d'incidence, le taux d'incidence chez les personnes âgées et le nombre de patients en réanimation.

Les mesures : les bars et restaurants y seront totalement fermés, et ce dès samedi. Même chose pour tous les établissements recevant du public sauf s'il existe un protocole sanitaire strict déjà en place. Les lieux culturels (théâtres, cinémas, musées) où ces protocoles sont déjà obligatoires ne sont, eux, pas concernés.

Zones d'alerte renforcée : ce niveau de vigilance correspond à un taux d'incidence de plus de 150 cas pour 100.000 habitants et de plus de 50 cas pour 100.000 chez les personnes âgées. Douze villes et agglomérations sont concernées ce mercredi soir : Bordeaux, Grenoble, Lille, Lyon, Montpellier, Nice, Paris et petite couronne, Rennes, Rouen, Saint-Étienne et Toulouse.

Les mesures : les grands événements déclarés, comme les fêtes locales ou étudiantes, sont purement et simplement interdits, tandis que toutes les salles pour les activités festives et associatives y sont fermées. La jauge des rassemblements est ramenée à 1.000 personnes pour les grands événements.

Dans l'espace public, tout rassemblement de plus de 10 personnes est en outre interdit.

Les bars et restaurants devront, eux, fermer au plus tard à 22h, sauf si le préfet en décide autrement.