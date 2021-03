Objectif 2200 lits de réanimation en Ile-de-France : le défi des transferts de soignants

"La solution, c'est de réquisitionner les infirmières et anesthésistes qui sont au bloc et donc de fermer les blocs, déprogrammer des patients de chirurgie, de médecine", explique la docteur Clarisse Blayau, réanimatrice à l'hôpital Ténon (AP-HP), à Franceinfo. D'où la déprogrammation de près de 80% des activités médicales et chirurgicales attendue ces prochaines semaines, comme relayé ce mardi par Les Echos et confirmée à LCI.

Une opération qui n'est pas sans conséquences. "On peut compenser comme on l’a fait lors de la première vague en fermant des services classiques pour en ouvrir d'autres dédiés au Covid et en récupérant du personnel d’autres services [...] Mais c'est déshabiller Pierre pour habiller Jacques", déplore Thierry Amouroux, porte-parole du syndicat national des professionnels infirmiers (SNPI), auprès du Figaro. Outre le risque pour les patients atteints de maladies chroniques d'être renvoyés chez eux faute de lits et de personnels en nombre suffisant, la mobilisation du personnel en réanimation relève actuellement du défi : ce sera "plus compliqué, [...] le personnel soignant n'avait pas un an de fatigue derrière lui", insiste-t-il.