Olivier Véran a-t-il affirmé que "c’est le confinement qui provoque la circulation du virus" ?

L'annonce d'un reconfinement a affecté de nombreux Français et a suscité une forme d'incompréhension pour une partie de la population. Depuis l'allocution télévisée du président de la République, les réactions se sont multipliées et des publications ont connu un grand succès sur les réseaux sociaux. C'est le cas d'une vidéo, repartagée plusieurs milliers de fois et dans laquelle on voit s'exprimer le ministre de la Santé, Olivier Véran.

Voici les propos du ministre, en longueur : "Sur la fin de l’épidémie, hélas, il a l’air assez résistant à la chaleur et aux beaux jours ce virus, de ce qu’on en sait. Mais en réalité, vous savez ce qui fait que la grippe s’arrête au printemps ? Ce n’est pas la chaleur, c’est qu’en fait, au printemps, qu’est-ce qui se passe ? On ouvre les fenêtres, on ouvre les portes, on n’est plus confiné dans des lieux, on va dehors. Et donc, c’est le confinement qui provoque la circulation du virus."

Par ailleurs, nous sommes alors dans un contexte où le gouvernement vient de restreindre les rassemblements massifs à 1000 personnes maximum. Ce que souligne Olivier Véran dans la suite de son énoncé : "C’est pour ça que nous prenons des décisions sur des événements publics. C’est pour ça qu’on veut plus qu’il y ait des salles de concert avec 15.000 personnes. […] On le fait, car, si les gens sont regroupés et rassemblés en grand nombre, il y a un risque d’avoir une majoration de l’épidémie." Le confinement évoqué par le ministre ne se réfère ainsi pas à la mesure que nous vivons actuellement, mais à la présence de très nombreuses personnes dans les lieux publics.

Il est essentiel de rappeler qu'au moment de cette intervention télévisée, le 9 mars, "la France n’est pas encore confinée et 1400 personnes sont alors infectées et vingt-cinq sont mortes", note Le Monde. "Les établissements scolaires, bars, magasins, sont toujours ouverts. Le premier tour des élections municipales se profile, et l’Organisation mondiale de la santé (OMS) n’a pas encore caractérisé l’épidémie de Covid-19 comme une pandémie (elle le fera deux jours après)."

Plus récemment, le 14 octobre, ce sont des mots d'Emmanuel Macron qui ont semé le trouble. Le chef de l'Etat a ainsi tenu les propos suivants pour justifier le fait d'inciter les Français à profiter des vacances de la Toussaint : "On sait que quand on est dans des espaces qui sont ouverts, on peut prendre l'air. On sait que quand on est justement dans des lieux où on peut sortir, on lutte plus efficacement contre le virus. Donc demander aux gens de rester chez eux dans un appartement et de ne pas aller dans un lieu de vacances, honnêtement, ce serait disproportionné." D'aucuns ont depuis fait part de leur circonspection, alors que le confinement a été décrété il y a quelques jours.

Des messages contradictoires ? Pas forcément. S'il faut souligner que la situation sanitaire à la mi-octobre était moins inquiétante qu'elle ne l'est devenue quelques jours plus tard, ce discours doit lui aussi être analysé en fonction du contexte qui l'accompagne. Dans son propos, le président de la République explique que dans une situation où chacun est libre de se déplacer à travers le territoire, il n'est pas plus dangereux de se trouver chez soi où dans un lieu de villégiature. Un constat d'autant plus vrai à l'aube de la deuxième vague, puisque l'épidémie était répandue à travers tout le pays et pas seulement circonscrite à quelques régions.