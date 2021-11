Covid-19 : Olivier Véran annonce un renforcement des contrôles aux frontières et le retour du test obligatoire pour l'Outre-mer

RESTRICTIONS - Invité du 20H de TF1 ce jeudi, le ministre de la Santé, Olivier Véran, a annoncé que les contrôles aux frontières allaient très prochainement être renforcés. Les voyages en Outre-mer seront quant à eux soumis de nouveau à la présentation d'un test négatif.

La vague enfle en Europe et inquiète ses voisins. Le Maroc a décidé ce jeudi de suspendre les vols réguliers à destination et en provenance de France en raison de la reprise de la pandémie de Covid-19. Cette mesure doit entrer en vigueur dès vendredi à 23h59 "et ce jusqu'à nouvel ordre", précise un communiqué officiel. Invité ce jeudi au 20H de TF1, le ministre de la Santé, Olivier Véran, a indiqué que la France allait, elle aussi, renforcer ses contrôles aux frontières.

"Un décret définira les choses précisément, mais nous allons renforcer les contrôles pour les personnes qui ne sont pas vaccinées et qui souhaiteraient venir en France", explique le ministre. Les voyageurs qui reviendraient de pays dits 'oranges' ou 'rouges', "soit des pays dans lesquels le virus circule beaucoup et où il y aurait éventuellement des soupçons de variants" seront également soumis à des contrôles renforcés, ajoute-t-il sans donner plus de détails. "Cela sera précisé dans les 24 à 48h, le temps de se concerter et de consulter le Quai d'Orsay."

Outre-mer : retour du test obligatoire, même pour les vaccinés

Le ministre de la Santé a d'autre part affirmé que les règles pour rejoindre les territoires ultramarins allaient prochainement évoluer. "Si vous n'êtes pas vacciné et que vous souhaitez partir en Outre-mer, il faudra présenter un test négatif de moins de 24 heures. Et si vous êtes vacciné, il faudra présenter ou un test antigénique de moins de 48 heures ou un test PCR de moins de 72 heures", explique-t-il.

Lors d'une conférence de presse donnée en début d'après-midi, Olivier Véran avait déjà annoncé l'ouverture de la dose de rappel à tous les Français de plus de 18 ans, avec un délai pour la réaliser ramené de six à cinq mois après la deuxième dose. Passé ce délai, le pass sanitaire ne sera plus valide dès le 15 janvier. Le ministre a également fait savoir que la validité des tests PCR allait être raccourcie, passant de 72 à 24 heures et que le masque serait désormais obligatoire en intérieur dans tous les lieux recevant du public, même avec le pass sanitaire. Autre nouveauté : les classes ne seront plus fermées systématiquement à l'école primaire dès le premier cas de Covid-19.

