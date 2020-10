Covid-19 : Olivier Véran devrait lancer un message d'alerte, sans annoncer de nouvelles restrictions

Celle-ci devrait se dérouler en plusieurs étapes. Le ministre de la Santé reviendra sur l'évolution des différents indicateurs, ainsi que sur la stratégie du gouvernement dans la lutte contre l'épidémie : tester, alerter, protéger. Un point épidémiologique précis sera également fait par le professeur Arnaud Fontanet, épidémiologiste à l'institut Pasteur et membre du conseil scientifique. Enfin, Brigitte Bourguignon, ministre déléguée auprès du ministre des Solidarités et de la Santé, chargée de l'Autonomie fera de son côté un point spécifique sur la situation dans les Ehpad.

Ainsi, aucun nouveau territoire ne devrait a priori basculer en zone d'alerte maximale. Néanmoins et toujours selon nos informations, un message d'alerte sera donné avec une clause de revoyure : si la situation ne s'améliore pas, des mesures seront prises. Celles-ci pourront l'être en concertation entre les préfets et les élus locaux.

Si de nouvelles mesures pourraient être prises dans les prochaines semaines, elles ne seraient pas à l'ordre du jour. Selon les spécialistes, un délai certain est en effet nécessaire pour mesurer l'efficacité des mesures déjà prises, comme la fermeture des bars et des restaurants à Aix-Marseille ou en Guadeloupe. Or, une semaine n'est pas suffisante pour en mesurer les effets.

Écartant un nouveau confinement généralisé, le gouvernement fait le choix de contrecarrer l'épidémie en fonction des territoires touchés. Les maires des villes où le virus circule le plus sont reçus ce jeudi matin par le Premier ministre pour travailler conjointement sur les mesures les plus adaptées et efficaces possibles aux situations sanitaires, économiques et sociales locales.