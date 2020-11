Covid-19 : Olivier Véran fustige l'irresponsabilité de certains médecins

Pour le chef des urgences de l'hôpital Avicenne de Bobigny, Frédéric Adnet, il est encore trop tôt pour tirer les leçons de ce qui a pu être dit et pour désigner des responsables. "L'irresponsabilité, on ne peut la statuer qu'après coup. De manière rétrospective on pourrait se dire que oui, il fallait absolument prévoir cette seconde vague, mais je crois qu'à l'époque on n'avait pas non plus les moyens de la prévoir avec un degré de certitude de 100%." Patrick Pelloux, président du syndicat des médecins urgentistes et hospitaliers, considère pour sa part que ce genre de polémique n'a pas sa place dans la situation actuelle. "On règlera les problèmes avec les uns et les autres après", dit-il à LCI, tout en reconnaissant une "cacophonie de la part du corps médical qui est assez pénible".